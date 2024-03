Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 28 Marzo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 28 marzo 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 28Ida è in uno stato di grave prostrazione per la tragica fine del padre, mentre Diego è sempre più deciso ad aiutarla a liberarsi del ricatto di Marina e Roberto. Intanto, Rosa, contenta della presenza di Damiano in casa, fatica a nascondere i sentimenti che ancora prova per il suo ex.Unal: Ilenia Lazzarin- Filmografia Cinema Due gemelle a Roma, regia di ...