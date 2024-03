Anm valuterà il 6 mobilitazioni su test

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 28 marzo 2024) 12.20 L'Associaizone nazionale magistrati ha messo all'ordine del giorno del comitato direttivo del 6 e 7 aprile prossimi l'introduzione deipsicoattitudinali di accesso alla professione voluti dal governo. In quella sede saranno valutate anche eventuali proposte di mobilitazione. Nei giorni scorsi,già il presidente Anm Santalucia ha definito isolo un "proclama contro i magistrati".Il procuratore Gratteri ieri ha rilanciato:,compresi quelli per droga e alcol. anche per i politici e per chi governa.