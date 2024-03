Anestesista assolta Sedativi al fratello malato che morì di cancro I giudici | non fu omicidio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Non ha ucciso ilma, anzi, con quell’iniezione di sedativo voleva alleviarne le sofferenze diterminale di. Marzia Corini, medico, è statanell’appello bis dall’accusa di aver causato la morte delMarco Valerio, scomparso ad Ameglia, Comune dello Spezzino al confine con la Toscana, a soli 52 anni nel settembre 2015. Secondo le tesi sostenute dall’accusa, la sorella gli avrebbe iniettato una dose letale di Midazolam che in poche ore lo avrebbe portato al decesso: per questo il procuratore generale ieri mattina ha chiesto per lei una condanna a 14 anni 2 mesi. Di diverso avviso idella Corte d’assise d’appello di Milano che nel primo pomeriggio, dopo una breve consultazione in camera di consiglio, hanno ...