Ancona | curò otite con l’omeopatia ma il bimbo morì | medico condannato anche in appello

(Di giovedì 28 marzo 2024) Pubblicato il 28 Marzo, 2024 (Adnkronos) – La corte dipenale diha riconosciuto la responsabilità penale del dottor Massimiliano Mecozzi,omeopata accusato di aver causato la morte del piccolo Francesco Bonifazi. La vicenda risale al maggio 2017 quando ildi 7 anni veniva curato daldi Pesaro per un’con trattamenti omeopatici. La malattia si trascinò però per oltre 20 giorni, aggravandosi sino a provocarne la morte per l’ascesso encefalico. Durante l’evoluzione della malattia, secondo la ricostruzione della Procura, il dottore avrebbe consigliato alla famiglia della vittima di trattare il figlio con prodotti omeopatici, dissuadendoli dall’utilizzare antibiotici e di ricorrere alle cure ospedaliere, alle quali i genitori si rivolsero una ...

