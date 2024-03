Anche la Finlandia punta il dito contro gli hacker cinesi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 28 marzo 2024) Martedì la polizia finlandese ha accusato l’APT31, gruppo dilegato al ministero della Sicurezza di Stato cinese e notocome Zirconium, Violet Thypoon, Judgment Panda e Altaire, di aver violato il Parlamento di Helsinki nel marzo 2021 riuscendo a ottenere l’accesso a diversi account email, tra cui quelli di alcuni deputati. Da allora, i servizi di sicurezza e di intelligence finlandesi e i partner internazionali hanno condotto indagini per diversi reati, tra cui spionaggio aggravato, violazione del segreto di comunicazione e violazione dei sistemi informatici del Parlamento finlandese. L’indagine ha messo in luce una “complessa infrastruttura criminale”, secondo l’ispettore capo Aku Limnéll del National Bureau of Investigation. Si sospetta che i reati siano stati commessi tra l’autunno del 2020 e l’inizio del 2021, ovvero nello stesso ...