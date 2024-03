(Di giovedì 28 marzo 2024)ribadisce di non aver mai avuto alcuna prova a sostegno della tesi per cui le navi Ong sarebbero un fattore di attrazione per i. LoHans Leijtens: il suo predecessore Fabrice Leggeri, che oggi è candidato con Marine Le Pen alle elezioni europee, aveva invece più volte avallato questa teoria.

Anche Frontex dice che le Ong non sono un pull factor per i migranti: “Non ci sono prove” - Frontex ribadisce di non aver mai avuto alcuna prova a sostegno della tesi per cui le navi Ong sarebbero un fattore di attrazione per i migranti ...fanpage

Migranti. I veleni sulle Ong: chi è l'anonimo che scatena la macchina del fango su X - A quanto risulta Anche ad Avvenire, l’autore dei post sarebbe un dirigente di una multinazionale dell’informatica che ha ottenuto incarichi dalla vecchia gestione di Frontex, all’epoca del direttore ...avvenire

Un miliardo per i migranti, ma Frontex non funziona bene - Nonostante le critiche per il suo operato nei salvataggi in mare, l’Agenzia europea avrà più soldi a disposizione. Le spese maggiori del 2024 saranno per il reclutamento di nuovo personale. Diminuisco ...editorialedomani