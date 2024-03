An | La Russa | ‘di Matteoli ricordo coerenza | moderato nei modi | intransigente sui valori’

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – “Qual è l’eredità lasciata da Alteroalla politica italiana? Innanzitutto la suacoi valori, coi principi in cui ha sempre creduto e anche poi un messaggio di moderazione. Altero è sempre stato neie nei toni molto, anche se erasui valori”. Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La, intervistato dall’Associazione Altero, rispondendo a una domanda sull’ex senatore di Cecina, già ministro nei governi Berlusconi. L'articolo CalcioWeb.

Com'era Tomaso Trussardi da bambino? Lo ha rivelato lui stesso sui social rispolverando una vecchia foto dell'infanzia in cui appare accanto alla sorella Gaia .Continua a leggere (fanpage)

Alcuni esponenti di spicco del regime di Putin avrebbero detto al leader del Cremlino che non vi sono prove che attribuirebbero le responsabilità della strage alla Crocus City Hall ai servizi ... (ilgiornale)

Cinque giornalisti indipendenti arrestati in Russia in 24 ore - Mosca, 28 mar. (askanews) - Cinque giornalisti indipendenti sono stati arrestati dalla polizia Russa nelle ultime 24 ore. Uno di loro ha denunciato di essere stato picchiato dagli agenti, secondo ...libero

Le guerre e il futuro - La reazione di quasi tutti noi consiste nel continuare con il solito ... Potrebbe avanzare pretese sui Paesi Baltici, sovietici fino al 1991, abitati da minoranze russe. E se poi, un giorno toccasse a ...gazzettadiparma

Russia, il piano di Putin per la nuova élite nelle aree occupate in Ucraina - Vladimir Putin vuole creare una nuova élite amministrativa nelle regioni occupate in Ucraina, nell’ambito dello sforzo di ...iltempo