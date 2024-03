Amici 23 | rivelato il primo eliminato della seconda puntata del Serale ANTICIPAZIONI

''Mi hanno trovato un tumore al cuore'': Flavio Briatore ricompare dopo 10 giorni e rivela cosa gli è successo - L’imprenditore 73enne è stato operato immediatamente dopo la scoperta. Al San Raffaele di Milano gli è stata tolta la massa tumorale ...gossip

Sinner e Donnarumma, Amici da sempre: «Giocavamo insieme a Call of Duty» - Il tifo di un milanista come Jannik Sinner, che ha appena raggiunto le semifinali del Miami Open dopo aver battuto Tomas Machac ai quarti (ora affronterà Medvedev ), non ha intaccato l’Amicizia con ...corriere

Wax rivela se ha sentito Angelina dopo la vittoria a Sanremo - Nel corso di un'intervista Wax torna a parlare di Angelina Mango e rivela se l'ha sentita dopo la vittoria a Sanremo ...novella2000