Amici 23 | i ragazzi scoprono la classifica del pubblico in studio | Sofia la prende male

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di giovedì 28 marzo 2024)23 è tornato in onda questo pomeriggio, giovedì 28 marzo 2024, su Canale 5, con una nuova puntata del daytime. Che cosa sarà accaduto in questo nuovo appuntamento con gli allievi della scuola più famosa d’Italia in queste ultime ore? Durante il daily sarà stato mostrato il proseguimento della gara deigiudicata dalpresente in? Ricordiamo infatti che durante la puntata di ieri già molti di loro si era esibiti, ovvero: Dustin, Mida, Petit, Giovanni, Sarah,e Nicholas. Questo anche l’ordine dellaprovvisoria stilata e di cui inon sono ancora a conoscenza. Ma andiamo quindi a vedere che cos’è successo nel daytime di oggi, ve lo raccontiamo qui di seguito.23, la gara giudicata dal ...