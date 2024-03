Amazon investe altri 2 | 75 miliardi in startup IA Anthropic

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 28 marzo 2024) New York, 28 mar. (askanews) – Il colosso dell'e-commerceha dichiarato di aver investito 2,75di dollari in più nelladi intelligenza artificiale, portando il totale della sua partecipazione a 4di dollari. Si tratta del più grande investimento diin un'altra società da 30 anni, cioè da quando il rivenditore online è stato fondato. Anche Google ha accettato lo scorso ottobre di investire fino a 2di dollari nella società., fondata nel 2021, offre un assistente AI chiamato Claude che compete con ChatGPT di OpenAI. L'azienda è guidata dai fratelli italo-americani Dario e Daniela Amodei, entrambi ex dipendenti di OpenAI.