Altroconsumo Connect | 11mila euro donati alla cooperativa Comin

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Attraverso la donazione di 5per ogni sottoscrizione della polizza Long-Term Care,ha raccoltoda donare, la cui missione è la tutela e il benessere dei minori e delle famiglie in gravi difficoltà attraverso l?accoglienza e la cura di bambini e bambine in comunità. Lasi occupa da 50 anni di realizzare interventi a favore di bambini e famiglie in difficoltà, tra gli altri progetti gestisce 4 comunità educative per ragazzi da 6 a 21 anni e una comunità per i minori dagli 0 ai 6 anni.conta oggi 249 soci lavoratori e 99 volontari, per un totale di 348 persone che contribuisco regolarmente alle ...