Gli orpelli del gotico, che allora andava di moda, gli piacevano poco: “Less is more” è il motto in cui si riconosceva. È stato uno dei fondatori del movimento moderno, grazie a opere come il ... (repubblica)

Almanacco di oggi, giovedì 28 marzo: nel 1979 incidente alla centrale nucleare di Three Mile Island in Pennsylvania - Il 28 marzo 1946 Washington pubblicò il rapporto Acheson–Lilienthal sul “controllo internazionale dell’energia atomica”. In sostanza, preso atto che non avrebbero mantenuto la supremazia in tema di ...repubblica

Almanacco | Giovedì 28 marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Il presidente statunitense George H. W. Bush premia Jesse Owens con la Medaglia d'oro del Congresso: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ...firenzetoday

Accadde oggi: 28 marzo, Almanacco del giorno - Accadde oggi, l’Almanacco del giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato ...globalist