Almanacco del 28-03-2024 ore 07 | 30

(Di giovedì 28 marzo 2024)del giorno martedì 26 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale bentrovato anche a Rosa per forza questa settimana ce la faremo a portarla a casa Ce la faremo oggi Roger Dai però attento Eh che sono qui se ci rallentiamo a quest’ora è oggi la chiesa ricorda tanto Emanuele un antichissimo nome biblico ebraico in manuell col significato di Dio con noi il proverbio dice per la Vergine Annunziata ogni erba fa insalata sono la pioggia di Rocco Barocco Daiana Ross e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi intanto salutiamo Mirko Veronica Fiorella se Semeraro semplice o chiedere Buona giornata anche a te implicito Maria Morena siete Alessia Nunzia Carlotta e noi andiamo a fare tantissimi auguri di buon compleanno ad Anna Chiara Augurissimi Anna Chiara e poi ancora a Fabio Emiliano e Angelo buonissima giornata a ciascuno di voi il viaggio nel ...

