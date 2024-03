Alla messa del giovedi Santo alla fine c’era solo lei | l’inossidabile Camilla | ecco come ha affrontato la protesta degli anti-monarchici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024)lei,, regina per determinazione e tenacia. È entrata da sola nella cattedrale di Worchester dove oggi si celebra laper il Giovedìsenza il re. Carlo III ha dovuto rinunciare all’importante appuntamento della corona per motivi di salute. Da quando i medici, lo scorso febbraio, gli hanno diagnosticato una patologia cancerosa, il sovrano si sta sottoponendo a terapie che gli impediscono di frequentare luoghi troppo affollati per proteggersi in una fase di plausibile immunodepressione ed evitando dunque situazioniquesta, dove nella cattedrale erano raccolti 75 uomini e 75 donne, equivalenti all’età del sovrano, oltre a 39 rappresentdella ...