Alessandro Safina | chi è l’ex marito di Lorenza Mario e padre del figlio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ad oggiè legata al compagno Federico Piron, ma prima dell’attuale relazione è stata sposata per diversi anni con, altrettanto noto tenore e cantante italiano. Per quanto riguarda la sua vita privata,ha avuto unnel 2002 dal. Si tratta di un tenore e cantante italiano di genere crossover classico (musica leggera e repertorio lirico) che ha anche prestato la sua voce nel film Moulin Rouge! duettando con Ewan McGregor nella canzone Your Song di Elton John. In Italia si è fatto conoscere nel 2002 grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone Del perduto amore. Dopo la fine del matrimonio con lui, ...