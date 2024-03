Alessandro Michele è il nuovo direttore creativo di Valentino

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 28 marzo 2024) Dopo mesi di speculazioni in cui il suo nome è stato accostato alle più importanti maison del lusso,è stato ufficialmente nominatodi. «È un onore incredibile», ha dichiaratoin una nota ufficiale. «Provo un'immensa gioia e avverto un'enorme responsabilità alla prospettiva di entrare a far parte di una maison de coutureche ha la parola “bellezza” scolpita su una storia collettiva in cui si fondono peculiare eleganza, raffinatezza e grazia estrema».