Alessandro Di Battista parla del suo nuovo libro ‘Scomode verità Dalla guerra in Ucraina al massacro di Gaza’ | il booktrailer

(Di giovedì 28 marzo 2024) “Israele è una democrazia e ha il diritto di difendersi”. Questa è la puerile argomentazione utilizzata da buona parte di politici e giornalisti per affrontare il conflitto in Palestina. Chiunque osi raccontare quel che è avvenuto negli ultimi decenni viene descritto come filo-Hamas, come un giustificazionista. Stesso schema utilizzatopropaganda del blocco occidentale alla vigilia dell’intervento in Afghanistan quando chi si opponeva a quellaveniva descritto come filo-talebano. Per nonre della narrazione bellicista portata avanti dal sistema politico e mediatico d’establishment sullain. Chi chiedeva un negoziato, chi era contrario all’invio di armi, chi ricordava i morti dal 2014 al 2022 veniva insultato: “putiniano d’Italia, collaborazionista del Cremlino, ...