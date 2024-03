Alessandro Benvenuti | al via il crowdfunding per finanziare il cortometraggio C’è da comprare il latte

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 28 marzo 2024) Un duello a colpi di metal detector trae Roberto Abbiati, girato sulle sponde del Delta del Po. In corso fino al 28 aprile ildi C'è dail, nuovo progetto difirmato dalla casa di produzione indipendente toscana Materiali Sonori Cinema, in collaborazione con RED LEAF SQUAD, per la regia di Pierfrancesco Bigazzi, con la sceneggiatura Giuseppe Isoni, che ha come protagonistie Roberto Abbiati. Dopo i primi ciak e le riprese girate sulle rive dell'Isola dell'Amore sul Delta del Po, in Emilia Romagna, ilentra in una nuova fase: quella della post-produzione e la distribuzione nei festival nazionali e internazionali. Per sostenere le spese ...