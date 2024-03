Albero crolla sulla piazza Paura in area Cambiaghi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) Uno schianto improvviso. Unimponente a terra. Martedì sera intorno alle 22.30 è caduto unadalto fusto. un bagolaro o Celtis Australis, detto anche spaccasass“, all’angolo tra via Colombo e via Spalto Piodo, nella cosiddetta. Il fusto si è rovesciato sul marciapiede mentre i rami hanno invaso la carreggiata. Nella caduta dell’, è rimasta danneggiata un’autovettura nanche se per fortuna non è stato provocato nessun danno alle persone. Sul posto sino intervenuti una pattuglia della polizia locale e i vigili del fuoco. L’è stato rimosso nel giro di poche ore: via Spalto Piodo, chiusa al traffico durante le operazioni, è tornata transitabile. Sul posto è uscita anche l’assessora alla Viabilità, Giada Turato, per rendersi conto della ...