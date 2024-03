Al via le prove di finale Banca Macerata al lavoro

(Di giovedì 28 marzo 2024) Domani la Volleysosterrà un allenamento congiunto in casa della Yuasa Battery Grottazzolina, una tappa di avvicinamento alla prima partita con Mantova dove alle 19.30 del 7 aprile ci sarà gara1 della sfida che mette in palio l’A2 di volley maschile. Gara2 ci sarà aalle 18 del 14 aprile, l’eventuale bella ci sarà il 21 a Mantova che ha finito il girone con il maggior numero di punti. La perdente rientrerà in gioco a partire dalle semifinali playoff per l’altro posto a disposizione nella categoria superiore. Sono giorni diper la squadra maceratese che si sta preparando a questi match di fondamentale importanza. "È da inizio stagione – osserva Sebastiano Marsili, palleggiatore della Volley– che abbiamo intrapreso un percorso consapevoli ...

