Al via in Val di Chiana le riprese de “La partita delle emozioni” con Sebastiano Somma e musiche di Pino Donaggio

(Di giovedì 28 marzo 2024) Sono iniziate in Toscana lede “La”, nuovo film di Fabrizio Guarducci (Anemos – Il vento; Una Sconosciuta), con protagonista, girato interamente in Val di, tra il centro di Chianciano Terme, lungo le strade di Chiusi e all’interno dell’IIS Valdi, dove la produzione ha coinvolto attivamente gli studenti. Il film, interpretato anche da Martina Roscani, Francesco Luciani, Cartisia, Greta Fabiani, Daniele Flamini, Kate Postorino, Miriam Nicolosi, Arturo Muzzi, Massimiliano Giontella e Valentina Spiti, è prodotto dalla Fair Play di Matteo Cichero e dello stesso regista, autore anche del soggetto (tratto dal suo omonimo libro, edito da LdM Press) e della sceneggiatura, ...

di Giuseppe Delle Cave A due anni dal Patto per Napoli , il Comune presenta i risultati della stretta su tributi non riscossi ed evasione: 35 milioni di euro recuperati grazie al lavoro degli uffici ... (ildenaro)

Milano, 27 mar. (Adnkronos) - 'Allineare' tutti gli uffici territoriali di Regione Lombardia (Utr) in vista dell'apertura del bando ' avviso unico della cultura ', in programma il prossimo 3 aprile. ... (liberoquotidiano)

Milano, 27 mar. (Adnkronos) – ‘Allineare’ tutti gli uffici territoriali di Regione Lombardia (Utr) in vista dell’apertura del bando ‘ avviso unico della cultura ’, in programma il prossimo 3 aprile. ... (calcioweb.eu)

Trenitalia: a Pasqua 10 milioni di passeggeri in viaggio - I passeggeri che per viaggiare durante le festività di Pasqua, sceglieranno Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS guidata da Luigi Corradi, saranno circa 10 milioni, un ...fsnews

Porto Cervo Racing: Nicola Tali al via del Rally della Val d’Orcia - In Toscana, nella quindicesima edizione della gara organizzata da Radicofani Motorsport, Nicola Tali sarà sempre al volante di una Skoda Fabia R5 (Step Five) con la livrea Fiorentini, coadiuvato alle ...sardegnareporter

Meteo Nord- Ponte di Pasqua e Pasquetta con rovesci e temporali, dettagli - VIA VAI DI PERTURBAZIONI NEL PONTE DI PASQUA E PASQUETTA: L'instabilità non mollerà la presa neppure nel prossimo ponte pasquale al Nord. Venerdì è atteso un primo impulso instabile responsabile di ...3bmeteo