(Di giovedì 28 marzo 2024) Dopo la parentesi della nazionale e il caso Acerbi/Juan Jesus, tutt`altro che archiviato, la serie A torna in campo per disputare il turno pasquale....

Dubbi su Chiesa, un Danilo da gestire col contagocce, oltre a un tabù da demolire: "La Juve è 5 anni che non vince a Napoli, sarebbe bello fare risultato, ma non sarà facile". Mentre già si staglia ... (sport.quotidiano)

Da una parte la voglia di risalire la china dopo un periodo quanto mai buio, dall'altra la volontà di consolidare il secondo posto in classifica. Questo ciò che sarà Napoli-Juventus , gara in ... (today)

Napoli-Torino al Maradona : Azzurri subito in campo in attesa del ritorno degli ottavi di Champions a Barcellona. Stasera alle 20,45 c’è la pratica Toro da sbrigare contro la squadra di Juric che ... (sport.quotidiano)

Al Maradona è Sfida Champions tra Napoli e Atalanta: azzurri favoriti a 2,10 - Dopo la parentesi della nazionale e il caso Acerbi/Juan Jesus, tutt`altro che archiviato, la serie A torna in campo per disputare il turno pasquale. In campo sabato.calciomercato

La penna in trasferta – Antonini (SiamoIlNapoli.it): “Maradona infuocato, Calzona non può perdere il treno” - Allo stadio il clima sarà infuocato”. Per quale delle due contendenti è più determinante la Sfida del Sabato Santo al “Maradona” “Senza dubbio per il Napoli, che ha a propria disposizione l’ultimo ...calcioatalanta

Al Maradona è Sfida Champions tra Napoli e Atalanta: azzurri favoriti a 2,10 su Betflag - ROMA - Dopo la parentesi della nazionale e il caso Acerbi/Juan Jesus, tutt’altro che archiviato, la serie A torna in campo per disputare il turno ...agipronews