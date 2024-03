Al Foro Boario serata live De Robertis e tanti artisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) Sale l’attesa per laaltutta dedicata al nuovo album di Federico De“L’età dell’adolescenza”. L’evento, a ingresso libero, è in programma sabato 30 aprile a partire dalle 20.30. Accanto a Fede a i suoi Infedeli,per unadimusic e dj-set. L’open act sarà affidato ad Alessio Landini, NotMe e Eduard Szylagiy. Landini è un dj e produttore italiano, con sede in Toscana. Per raggiungere esattamente il sound che cerca, essenziale, in perfetto equilibrio tra l’ipnotico e un groove high-energy, Landini ha personalmente progettato e costruito un set up unico. Matteo Pupa, in arte NotMe, è un musicista, produttore di musica elettronica e DJ. Ha collaborato con Federico dealla ...