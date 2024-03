Al convegno di FdI sul premierato tutti concordi | è una riforma per il futuro dell’Italia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 28 marzo 2024) “Ladelnon è per il governo Meloni, ma per il, per evitare che gli italiani si ritrovino, come dopo le elezioni del 2018, con un maggioranza formata da Pd, M5s, Lega e Forza Italiainsieme con un presidente del Consiglio non scelto dagli elettori”. Alorganizzato da Fratelli d’Italia ‘Obiettivo, al centro volontà popolare e stabilità dei governi’, la palma del “spiegato in una frase” spetta al senatore di FdI Alberto Balboni.costituzionale che giova anche in termini economici. A tal proposito Balboni cita uno studio secondo cui in dieci anni “l’instabilità politica è costata all’Italia 265miliardi di euro, nonché 300mila posti di lavoro all’anno, ...