Ai domiciliari con permesso di lavorare non si presenta mai in azienda

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 28 marzo 2024) Curti. Era ristretto aie autorizzato ad uscire dalla propria abitazione dal lunedì al sabato per recarsi a lavoro presso un’agricola del territorio, dalle 07.30 alle 14.00. Nella mattinata di ieri, però, i carabinieri della Stazione di San Prisco, nel casertano, nel corso di un controllo volto a verificare il rispetto della misura a cui è sottoposto, lo hanno sorpreso alle sulla pubblica via, senza alcun giustificato motivo, mentre faceva rientro presso la sua abitazione nel vicino comune di Curti. Il 30enne di origini albanesi, arrestato nel mese di dicembre dello scorso anno poiché ritenuto responsabile, in concorso con altre persone, della commissione di reati in materia di armi e stupefacenti, era evaso daie girava liberamente per il centro cittadino. I militari dell’Arma, a seguito degli immediati ...