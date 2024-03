Agresti | «Inzaghi e Marotta addii 2027? Tre anni sono era geologica»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 28 marzo 2024)ha detto la sua sul possibile prolungamento di Simonefino al, data in cui Beppelascerà di certo l’Inter. DIFFICILE DIRLO ? Le parole di Stefanoin merito agli eventualidinel: «Da qui a giugno 2024 nel calcio ciallenatori che sembrano destinati ad andare via e altri invece sicuri di rimanere e invece tutto può stravolgersi nel giro di poche partite. Non si può dire che dopo il 30 giugno delsiachesalutino con la manina dalla finestra. Non si sa se c’è la stessa proprietà, la stessa dirigenza o lo stesso allenatore. Nel calcio tre...