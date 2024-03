Aerospazio lombardo | una filiera da 6 miliardi di euro

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’è un settore in crescita e quellone è un esempio. Parola ad Angelo Vallerani, presidente del Lombardia Aerospace Cluster La Lombardia è senza dubbio uno dei protagonisti della Space Economy a livello globale, forte della sua solida tradizione nell’aerospaziale, del vivace tessuto imprenditoriale e dell’eccellenza nella ricerca tecnologica. Abbiamo intervistato Angelo Vallerani, presidente del Lombardia Aerospace Cluster, sulle opportunità e sulle prospettive del comparto e sul ruolo del Cluster stesso. Potrebbe fornirci un quadro generale delle dimensioni dellaaerospaziale lombarda in termini di numero di aziende, addetti e giro d’affari? «Attualmente, laaerospaziale lombarda conta oltre 200 aziende con quasi 22mila addetti, con un turnover di più di 6 ...

MAM - Mediterranean Aerospace Matching: +15,8% la crescita expo 2023 - Aerospazio pugliese in pieno recupero: +15,8% la crescita delle esportazioni nel 2023. Annunciati i minibond aerospaziali.affaritaliani

Volo in Rosa, la borsa di studio va a Nirmani, studentessa di Fisica con la passione del volo - La sesta edizione di Volo in Rosa venerdì 15 marzo ha animato i padiglioni di Volandia. Come sempre è stato un successo con circa 200 presenze alla serata di gala ...varesenews