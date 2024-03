Adriano Giannola | L’Autonomia differenziata? Darà vita a un Grande Nord | un Grande Sud e una Piccola Italia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il disegno di legge approvato dal governo il 15 marzo 2023, poi dal Senato il 23 gennaio 2024 e ora all’esame della Camera, rappresenta un pericoloso disegno delche finisce per sostituire le Regioni allo Stato. Lo ha detto il Presidente della Svimeznel corso di un’audizione in commissione Affari Costituzionali. Per, il rischio maggiore è che, al termine di questo processo, nasca un, seguito per contraltare da unSud, entrambi nell’ambito di unanon ancora confederale ma che certamente non avrebbe nulla a che vedere con un federalismo realmente cooperativo e solidale. Secondo la Svimez, questa legge: ...