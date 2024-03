Addio a un carnevalaro | Viareggio piange Mazza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024), 29 marzo 2024 – Bastavano pochi minuti in sua compagnia per renderti conto di che tipo di persona fosse. Solare, allegro, disponibile e follemente innamorato di. Questo era Andrea, un viareggino vero e autentico fino al midollo. Carnevale, calcio, hockey per lui non c’era differenza. In una sorta di fanciullesco panismo con la città, si lasciva rapire completamente e per questo tuttalo. Fisico alto e asciutto - era stato ribattezzato Spillo (in onore di Alessandro Altobelli, bomber della sua amata Inter) - ha combattuto per 1 anno e mezzo con un male degenerativo che ha finito per stroncare la sua straordinaria voglia di vivere. È successo nella tarda serata di mercoledì, dove ricoverato alla clinica San Camillo di Forte dei Marmi, si è spento a 55 anni ...