Acerbi pronto per Inter-Empoli | un unico motivo può frenare Inzaghi

(Di giovedì 28 marzo 2024)si sta regolarmente allenando in vista didopo l’assoluzione per insufficienza di prove dalle accuse di razzismo verso Juan Jesus. Il difensore nerazzurro, che oggi ha incassato la fiducia di Gravina, salvo sorprese sarà titolare nella sfida di Pasquetta PRESENTE – Francescoè stato assolto dalle accuse di razzismo verso Juan Jesus, sta bene e si sta regolarmente allenando in vista di. La domanda se ci sarà dal 1? oppure no non ha praticamente ragione di esistere, anche perché Stefan de Vrij è infortunato e salterà il match di Pasquetta, per cui Simonenon hadi stravolgere la difesa. L’ex Lazio sarà certamente provato emotivamente, ma San Siro in tal senso lo aiuterà molto. In più avrà voglia di ...