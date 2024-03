Accoltellato al collo artista accusato di blasfemia | Andrea Saltini aggredito in chiesa da uno sconosciuto

(Di giovedì 28 marzo 2024)alda unol'. L'aggressione è avvenuta all'interno delladi Sant'Ignazio di Carpi, in provincia di Modena, dove è in corso la mostra 'Gratia Plena' al centro di accese polemiche poiché ritenuta blasfema.

Omicidio a Molfetta : è stato ucciso con diverse coltellate che lo hanno raggiunto al collo e al torace , Dario De Gennaro il 23enne assassinato giovedì pomeriggio a Molfetta , in... (quotidianodipuglia)

Un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato al collo da un coetaneo, forse al termine di una lite. È successo davanti ad un fast food in via Tiburtina.Continua a leggere (fanpage)

Nella notte un ragazzo di 29 anni ha accoltellato lo zio di 41 anni a Cesano Boscone (Milano) al culmine di un litigio in strada . La vittima è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Il 29enne ha ... (fanpage)

Artista accusato di blasfemia: Accoltellato in chiesa - Le notizie dal Ticino, dalla Svizzera e dal mondo sempre aggiornate. Inoltre approfondimenti ed inchieste giornalistiche, Sport, eventi e biglietteria.tio.ch

Modena, Accoltellato in chiesa Andrea Saltini, autore di una mostra accusata di blasfema - Modena – Uno sconosciuto ha Accoltellato al collo l'artista Andrea Saltini all'interno della chiesa di Sant 'Ignazio di Carpi, in provincia di Modena, dove è in corso la mostra 'Gratia Plena', proprio ...bologna.repubblica

Asse Francia-Brasile per proteggere l'Amazzonia - Fermare la deforestazione della foresta amazzonica entro il 2030. Come Con un miliardo di euro di fondi pubblici e privati da investire nei prossimi quattro anni, per salvare il polmone verde del ...tgcom24.mediaset