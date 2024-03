Abu Mazen approva il nuovo governo dell' Anp

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il presidente'Autorità Palestinese Abuhato il, guidato dal primo ministro Mohammad Mustafa. Secondo l'agenzia ufficiale palestinse Wafa, il 19°palestinese dovrebbe giurare da Abbas domenica. Questo rinnovo arriva in un momento in cui la comunità internazionale esorta il presidente a intraprendere riforme istituzionali, in particolare per prepararsi al periodo post-bellico nella Striscia di Gaza.