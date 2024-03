A Roma apre un nuovo albergo di lusso | con ristorante di cucina romana | davanti alla storica sede del Pci

(Di giovedì 28 marzo 2024) Inaugura il 28 marzo in via delle Botteghe Oscure, proprioladel Pci, il Radisson CollectionAntica, il secondo nella Capitale e il sesto in Italia: 84 camere, centro fitness e spa, rooftop panoramico con cocktail bar con vista a 360 gradi che spazia dall'Altare della Patria al Pantheon, nonché ilModius, dove si renderà onore al nome con un menu di tradizionena incentrato su ingredienti selezionati perlopiù locali. La struttura si trova all’interno di Palazzo Lares Permarini, accanto ai resti dell'antico muro di cinta della Porticus Minucia rinvenuti durante i lavori di riconversione dell’edificio. Dopo il ritrovamento, in corso d’opera è stato ampliato il progetto con l’aggiunta della valorizzazione in situ dei resti archeologici che ...

Roma , si apre una voragine in strada : inghiottite due auto . Fortunatamente non c’è stato alcun ferito Una voragine di dimensioni impressionanti si è aperta questa notte in via Sestio Menas, nel ... (361magazine)

Una grossa voragine si è aperta nella notte a Roma inghiottendo due auto . È accaduto in in via Sestio Menas al Quadraro . Sul posto la polizia locale dei Gruppi Tuscolano e Prenestino. La voragine è ... (ilfattoquotidiano)

Roma , 28 mar. (askanews) – Takeda Pharmaceutical, uno dei principali gruppi farmaceutici giapponesi, ha annunciato oggi di aver incrementato il suo investimento in Italia per il quinquennio ... (ildenaro)

Eni cerca personale per lavoro a tempo indeterminato: cv online entro l'11/4 - Posizioni aperte come ingegnere della manutenzione, esperto delle strategie digitali e addetto al controllo dei costi di progetto ...it.blastingnews

One Health Ambassador, Sangiovanni"Professionisti chiamati all'azione" - Roma (ITALPRESS) - Prende il via l'iniziativa One Health Ambassador, progetto realizzato da Boehringer Ingelheim e Edra, presentato presso la ...stream24.ilsole24ore

Roma, voragine di 10 metri si apre in strada al Quadraro: due auto inghiottite, evacuata una palazzina - Pompieri, vigili urbani, volontari della protezione Civile. E ancora: periti, tecnici. Dopo l’allarme scattato per una maxi voragine nel cuore della notte in via Sestio Menas, al Quadraro, ...ilmessaggero