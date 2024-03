A rischio i 1 600 lavoratori della Bosch di Bari I sindacati | “Lo stabilimento va verso chiusura Il governo ci convochi per un confronto”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) “La transizione ecologica unitamente alla mancanza di un efficace piano industriale stanno portando alladellodi, in cui lavorano circa 1.600 persone in maggioranza addetti alla produzione di componenti per motori. Come parti sociali abbiamo fatto tutto ciò che potevamo, ma non basta: per questo chiediamo l’immediata convocazione da parte deldi un tavolo di”. Lo denunciano in una nota Fim, Fiom, Uilm e Uglm denunciano la situazione del sito pugliesemultinazionale tedesca, che negli ultimi anni ha già dichiarato centinaia di esuberi. “La allocazione adi produzioni di componenti per e-bike non solo non ha compensato i cali dei volumi del diesel, ma anzi si sta a sua volta riducendo del 50% ...