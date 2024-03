A cosa gioco con Gigio Donnarumma | la spiazzante rivelazione di Jannik Sinner

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024)è pronto alla semifinale venerdì contro Daniil Medvedev e intanto ha chiuso con una vittoria ai quarti contro il russo Thomas Machac con un netto 6-4 6-2. L'eventuale finale potrebbe essere quella contro Carlos Alcaraz, dopo la semifinale persa dall'italiano a Indian Wells eha fatto capire che le cose potrebbero cambiare: “Questo è un torneo speciale per me, valido per tutte le occasioni — ha detto, lanciando il suo messaggio a Carlitos — Fisicamente mi sento bene, si tratta di competere quindi ci si allena duramente per essere in posizioni come queste. Questo per me è un torneo speciale perché qui ho fatto la mia prima finale 1000 e sono contento di essere tornato in semifinale”. E sulla vittoria contro Machac,ha detto che “Thomas è un talento incredibile, velocissimo, anche fisicamente un tipo molto buono — le ...