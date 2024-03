70 alunni intossicati durante la gita scolastica | dolori | nausea e diarrea

(Di giovedì 28 marzo 2024) Un’avventuraattesa con entusiasmo si è trasformata in un vero e proprio incubo per un gruppo di studenti del liceo tecnico “Ettore Majorana” di Milazzo, in Sicilia,unain Puglia. Circa 170 ragazzi, tra le bellezze di Fasano e Alberobello, hanno sofferto di una grave intossicazione alimentare, presumibilmente causata da cibo contaminato. Questo drammatico evento è stato riportato dalla Gazzetta del Sud. Il disagio è iniziato mercoledì 27 marzo, quando alcuni studenti hanno manifestato i primi sintomi:addominali acuti,. Con il trascorrere delle ore, il numero di soggetti colpiti è cresciuto, includendo anche alcuni docenti, tanto da necessitare l’intervento del servizio sanitario di emergenza. Alla fine, circa settanta persone sono ...

Momenti di paura in una scuola di Perugia. Così come segnala La Nazione, quattro bambini, al termine delle lezioni, avrebbero manifestato disturbi di diversa entità. Uno di loro è stato addirittura ...

Intossicazione alimentare in gita tra Fasano e Alberobello: vomito e mal di pancia per 70 studenti e docenti - Durante il viaggio insegnati e alunni hanno iniziato ad accusare malesseri gravi ... Secondo le fonti sarebbero almeno 70 i ragazzi che sono rimasti intossicati da quanto mangiato durante la gita.

70 studenti e docenti siciliani intossicati: erano in gita in Puglia - Intossicazione alimentare per circa settanta, tra alunni e docenti. La scolaresca si trovava in gita in Puglia: il racconto dell'accaduto. Settanta studenti provenienti dall'Istituto tecnico e ...

