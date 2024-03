28 marzo | è Giovedì Santo | perché si ricorda la lavanda dei piedi?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) Firenze, 272024 – Oggi è il, giorno in cui si conclude il tempo di Quaresima, che è iniziata col mercoledì delle Ceneri. Nel tardo pomeriggio, con la messa “in Coena Domini” ("nella Cena del Signore") inizia il Triduo pasquale. Questa giornata è contrassegnata anche da un’altra celebrazione liturgica, che si tiene al mattino nelle Cattedrali, in cui il vescovo consacra il sacro crisma, ossia l’olio benedetto che viene poi utilizzato durante l’anno per i sacramenti del battesimo, della cresima e dell’Ordine Sacro, insieme ai tre oli usati per il battesimo, l’unzione degli infermi e per ungere i Catecumeni. Una particolarità della messa “in Coena Domini”, è che, alla fine, non prevede congedo, infatti l'assemblea dei fedeli si scioglie in silenzio. In questo giorno la Chiesa celebra non solo l’istituzione ...