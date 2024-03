28 marzo 1993 | l’esordio in Serie A di Francesco Totti VIDEO

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di giovedì 28 marzo 2024) 28diIl 28del, in Brescia-Roma, fece il suo esordio con la maglia giallorossa. A 3? dal termine, l’allenatore Boskov decide di togliere l’attaccante Rizzitelli per inserire la futura bandiera del club capitolino che aveva solo sedic’anni. Quello che è successo poi nelle settimane, mesi e anni successivi conferma che quella domenica, in una partita apparentemente inutile e con il risultato già messo in saccoccia da parte della Roma, si è scritta una pagina importante nella storia del calcio. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.