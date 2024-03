19enne italo-tedesco uccide i genitori e un fratello a coltellate | ferita gravemente l’altra sorella

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Una famiglia sterminata dal figlio. In Germania un ragazzo di 19 anni ha ucciso il padre, la madre e unmaggiore. Unaè rimastae ora si trova in ospedale, ma non è in pericolo di vita. La mattanza a colpi di coltello è avvenuta martedì sera verso le 21 in un appartamento a Hohentengen, un piccolo comune del Baden-Württemberg, al confine con la Svizzera. Il giovane si è lasciato subito arrestare senza opporre resistenza ed è stato accusato di triplice omicidio doloso e tentato omicidio della. Rahel Diers, il portavoce della Procura di Waldshut-Tiengen competente per le indagini, ha dichiarato che il movente dell’eccidio è in corso di accertamento e non ha voluto sbilanciarsi in ipotesi. I, Erminio Congiu e Annalisa Prasciolu, di 58 e ...