19 docenti dell’Università di Pisa festeggiano il conferimento dell’Ordine del Cherubino

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo 2024 - Sono 19 idiche mercoledì 27 marzo hanno festeggiato nell’Aula Magna storica del Palazzo La Sapienza ildel, l’onorificenza attribuita a professori e professoresse per particolari meriti scientifici o per il contributo dato alla vita e al funzionamento dell’Ateneo. La cerimonia è stata introdotta dai saluti del rettore Riccardo Zucchi: “L’Ordine delè l’unica onorificenza conferita ufficialmente dall’Università die questa cerimonia rappresenta uno di quei momenti identitari che serve a ricordarci chi siamo, qual è la nostra missione e quali sono i risultati che raggiungiamo. Anche in recenti appuntamenti istituzionali, abbiamo ...