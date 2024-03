10 viaggi originali da fare in primavera

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di giovedì 28 marzo 2024) Dall’Europa all’Oceania, passando per Africa, America e Asia, il mondo è pieno di luoghi da scoprire in questa stagione. Preparate dunque le valige e partite insieme a Civitatis, per un soggiorno indimenticabile alla scoperta di . In, mentre la natura si mostra in tutta la sua rigogliosa bellezza, anche noi sentiamo il bisogno di una vacanza rigenerante, in cui poter esplorare il mondo con un nuovo sguardo e lasciarci affascinare dalle meraviglie del pianeta. Quindi gambe in spalla e partiamo! Assisi, Italia Prima di addentrarci in posti più esotici, vogliamo cominciare da una meta vicina. Situata nel cuore dell’Umbria, questa antica città è una destinazione ideale per una scappata primaverile, tanto per il suo clima mite quanto per l’esuberante natura che la circonda. Quando èi dintorni di Assisi si tingono di tanti colori ...