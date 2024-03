Zoochosis | il trailer gameplay del gioco horror pubblicato da Clapperheads

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 27 marzo 2024)hail nuovodi, un nuovodi simulazionecon “bodycam da cardiopalma” in arrivo su PC tramite Steam nel corso del secondo trimestre del 2024. Il team di sviluppo ha ricordato che questo nuovoconsentirà ai fan di prendere parte ad una nuova avventura, ovviamente contraddistinta da toni terrificanti, ambientati in un’Australia dominati da enormi ragni e tanto, tanto altro ancora che attender un ignaro guardiano dello zoo nascosto nell’ombra.ha aggiunto cheè unin cui ogni battito cardiaco viene catturato attraverso l’obiettivo di una bodycam fissata al petto. In questo titolo si ...