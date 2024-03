Zelensky | vile attacco russo su Kharkiv

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 27 marzo 2024) 18.07 Bombardamentosu un quartiere residenziale di, nell'Ucraina Orientale. Secondo il sindaco, una persona è morta e ci sono diversi feriti. Interviene il presidente. "Il terrorecontro la città sta diventando particolarmente.Tentativi di oscurare più di un milione di persone, attacchi costanti. Bombe su case, scuole,strade. Almeno 19 feriti,tra cui bambini.E'vitale accelerare la consegna di F-16. Non si spiega perché non abbiamo i Patriot per difenderci".