Zelensky su X dopo la qualificazione agli Europei | “Gli ucraini non si arrendono mai | grazie ragazzi”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 27 marzo 2024) “per le grandi emozioni che avete dato al nostro paese, per questa vittoria e per la. Avete dimostrato che glinon sidavanti alle difficoltà e continuano sempre a lottare. In un periodo in cui abbiamo dei nemici in guerra, diamo ogni giorno la prova che gliesistono ed esisteranno”, così, su X, Volodymyrla vittoria dell’Ucraina sull’Islanda nel Playoff di2024. SportFace.