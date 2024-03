Xi Jinping riceve i capi delle multinazionali Usa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 mar. (askanews) – Il presidente cinese Xiha incontrato oggi un gruppo di grandi manager e lader d’impresa statunitensi in un momento in cui Pechino corteggia gli investimenti stranieri e cerca di sfatare le preoccupazioni su una possibile stretta securitaria che renderebbe più difficile per le aziende a stelle e strisce operare nella Repubblica popolare. Secondo l’emittente statale CCTV, che non ha fornito ulteriori dettagli, Xi ha scattato una foto con il gruppo prima di procedere all’incontro nella Grande Sala del Popolo di Pechino. “Il presidente Xi ha sottolineato che lo statorelazioni Cina-USa, che ci sia confronto o cooperazione, riguarda il benessere dei due popoli e il futuro dell’umanità. Il nostro rispettivo successo è l’opportunità l’uno dell’altro”, ha riferito la portavoce del ministero degli Esteri cinese ...