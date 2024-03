WWE | Secondo Becky Lynch | il main roster dovrebbe adottare una caratteristica di NXT

(Di mercoledì 27 marzo 2024), come molte altre lottatrici, ha iniziato la sua carriera in WWE partendo da NXT: il brand di sviluppo. NXT presenta delle caratteristiche diverse rispetto agli show deleppure, in un’intervista rilasciata per “Sports Illustrated”, The Man è convinta che Raw e SmackDownro assimilare alcune caratteristiche di NXT per migliorare ulteriormente la divisione femminile. Più competizione, meno titoli Il discorso diruota intorno ai titoli, i quali non sarebbero necessari: “Non ho bisogno di un titolo. Il titolo mi definisce – io definisco il titolo. Ho abbastanza esperienza da non aver bisogno del titolo. Ad NXT stanno facendo un ottimo lavoro con storyline femminili che non ruotano tutte intorno a un titolo. Questo è ciò di cui ha bisogno la ...

