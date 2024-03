WWE | Pubblicato il libro autobiografico di Becky Lynch dal titolo “The Man | Not Your Average Average Girl”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 27 marzo 2024) In data odierna è uscito negli store mondiali ed online il nuovodi. The Man: Notdalla Gallery Books attraverso Simon & Schuster, è undi 384 pagine con copertina rigida che racconta memorie molto personali di Rebecca Quin (aka Bechy) nel suo primo periodo nel mondo del pro wrestling, il suo faticoso inizio assieme alla sua vertiginosa scalata al successo. Proprio oggisi trovava in quel di New York per fare tappe promozionali, mentre in mattinata è apparsa al The Today Show. Sempre in data odiernaha anche fatto tappa al Barnes ...