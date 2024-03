WWE | Oltre due milioni di spettatori per il segmento tra Punk | Rollins e McIntyre di Raw

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

L'episodio di Monday Night Raw di questa settimana, di scena a Chicago, ha rappresentato una importante tappa nella Road To WrestleMania. La puntata si è chiusa con il brutale pestaggio di The Rock ai danni di Cody Rhodes, ma c'è stato un altro segmento che ha attirato l'attenzione dei fan e per il quale c'era parecchia attesa. Si tratta del segmento che ha visto protagonisti CM Punk, Seth Rollins e Drew McIntyre. Secondo quanto evidenziato da Brandon Thurston di Wrestlenomics, il segmento, senza pubblicità, che ha visto protagonisti CM Punk, Seth Rollins e Drew McIntyre in quel di Raw ha fatto registrare i migliori ascolti di tutta la puntata.