WTA Miami | la prima semifinale è Rybakina-Azarenka | Sakkari e Putintseva eliminate

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il torneo WTA 1000 diha perso per strada le prime due giocatrici al mondo, ma il cemento della Florida sta regalando emozioni. Nello spicchio lasciato libero da Aryna Sabalenka, probabilmente ancora scossa per la morte del compagno Konstantin Koltsov, le due semifinaliste sono Elenae Viktoria. La kazaka, numero 4 del mondo, ha bisogno di tutte le sue energie per poter avere la meglio su Maria, ancora galvanizzata dalla finale raggiunta ad Indian Wells. Alla greca non basta però una partita gagliarda, in cui annulla due palle match nel secondo set per poi rimandare il discorso alla terza frazione; una possibile mazzata morale per, che è rimasta centrata ottenendo così la seconda1000 stagionale. Anche per...