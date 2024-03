WhatsApp Beta si aggiorna per potenziare la gestione dei preferiti

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versionediper Android, che arriva alla versione 2.24.7.18 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Doppia novità per WhatsApp Beta : da una parte attende l'arrivo delle trascrizioni dei messaggi vocali e accoglie una novità per gli aggiornamenti di stato. L'articolo WhatsApp Beta si prepara ad ... (tuttoandroid)

Nelle scorse ore sono state rilascia te due nuove versioni beta di WhatsApp per Android: stiamo parlando delle versioni 2.24.7.14 e 2.24.7.15 L'articolo WhatsApp rilascia due nuove versioni beta con ... (tuttoandroid)

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione Beta di WhatsApp per Android: parliamo della versione 2.24.7.17 L'articolo WhatsApp Beta introduce l’opzione per scegliere di ... (tuttoandroid)

WhatsApp migliora le foto: ecco come - Una piccola novità potrebbe cambiare il modo in cui usiamo ogni giorno WhatsApp, ma anche costringerci a spendere di più per acquistare spazio cloud su Google.tecnologia.libero

WhatsApp si aggiorna: accesso a Meta AI tramite la barra di ricerca - WhatsApp, la migliore applicazione sulla messaggistica istantanea presente sul mercato mondiale, è nel pieno di rivoluzionari cambiamenti. In realtà l'app ...tecnoandroid

WhatsApp, nuovo aggiornamento per avanzare e riavvolgere i VIDEO - Disponibile nella versione Beta, il nuovo aggiornamento per WhatsApp consente di andare avanti e tornare indietro nei video in chat.ilsoftware